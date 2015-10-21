私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Triple Exponential Moving Average (TEMA) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2366
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Triple Exponential Moving Average (TEMA) は、Patrick Mulloy氏によって開発され、雑誌"Technical Analysis of Stocks & Commodities" で公表されました。
計算方法は、Double Exponential Moving Average (DEMA)と類似しています。"Triple Exponential Moving Average"の名称は、アルゴリズムをそのまま則ったものではありません。これは、単一、2重、3重の指数移動平均の合体形態で、それぞれ別個で使うよりもラグが小さくなります。
TEMA は、従来の移動平均の代わりに利用されます。価格のスムージングやインジケーターのスムージングにも利用可能です。
Triple Exponential Moving Average Indicator
計算:
初めにDEMAを計算します。それからDEMAから価格のエラーを計算します。:
ただし:
- err(i) - 現在のDEMAエラー;
- Price(i) - 現在の価格;
- DEMA(Price, N, i) - N期間における現在のDEMAの値
次に、エラーの指数平均の値を足すと、TEMAが得られます。:
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
ただし:
- EMA(err, N, i) - エラーの指数平均の現在値;
- EMA2(Price, N, i) - 2重にスムージングした価格の現在値;
- EMA3(Price, N, i) - 3重にスムージングした価格の現在値
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/74
これは、価格をスムージングするのに使われ、株価チャートに直接適応されます。Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)
FRAMAには、強いトレンドの動きに従い、価格の動きが緩やかになるときに十分に速度を落とす優位性があります。
このオシレーターは、特定の期間における、正の増加の合計と負の増加の合計の比率を測ります。Triple Exponential Average (TRIX)
相場の買われ過ぎ/売られ過ぎを表すオシレーターです。モメンタムとしても使うことができます。価格変動の周期性を排除するために、TRIXの期間よりも短い期間で3重のスムージングが行われます。