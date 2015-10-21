Triple Exponential Moving Average (TEMA) は、Patrick Mulloy氏によって開発され、雑誌"Technical Analysis of Stocks & Commodities" で公表されました。



計算方法は、Double Exponential Moving Average (DEMA)と類似しています。"Triple Exponential Moving Average"の名称は、アルゴリズムをそのまま則ったものではありません。これは、単一、2重、3重の指数移動平均の合体形態で、それぞれ別個で使うよりもラグが小さくなります。

TEMA は、従来の移動平均の代わりに利用されます。価格のスムージングやインジケーターのスムージングにも利用可能です。

Triple Exponential Moving Average Indicator



計算:



初めにDEMAを計算します。それからDEMAから価格のエラーを計算します。:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)



ただし:



err(i) - 現在のDEMAエラー;

Price(i) - 現在の価格;

DEMA(Price, N, i) - N期間における現在のDEMAの値

次に、エラーの指数平均の値を足すと、TEMAが得られます。:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)



ただし:

