ポケットに対して
インディケータ

Triple Exponential Moving Average (TEMA) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Triple Exponential Moving Average (TEMA) は、Patrick Mulloy氏によって開発され、雑誌"Technical Analysis of Stocks & Commodities" で公表されました。

計算方法は、Double Exponential Moving Average (DEMA)と類似しています。"Triple Exponential Moving Average"の名称は、アルゴリズムをそのまま則ったものではありません。これは、単一、2重、3重の指数移動平均の合体形態で、それぞれ別個で使うよりもラグが小さくなります。

TEMA は、従来の移動平均の代わりに利用されます。価格のスムージングやインジケーターのスムージングにも利用可能です。

Triple Exponential Moving Average Indicator

計算:

初めにDEMAを計算します。それからDEMAから価格のエラーを計算します。:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

ただし:

  • err(i) - 現在のDEMAエラー;
  • Price(i) - 現在の価格;
  • DEMA(Price, N, i) - N期間における現在のDEMAの値

次に、エラーの指数平均の値を足すと、TEMAが得られます。:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

ただし:

  • EMA(err, N, i) - エラーの指数平均の現在値;
  • EMA2(Price, N, i) - 2重にスムージングした価格の現在値;
  • EMA3(Price, N, i) - 3重にスムージングした価格の現在値

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/74

