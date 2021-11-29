당사 팬 페이지에 가입하십시오
트리플 지수 이동 평균(Triple Exponential Moving Average (TEMA)) - MetaTrader 5용 지표
트리플 지수 이동 평균 (TEMA) 기술 지표는 Patrick Mulloy에 의해 개발되었으며"주식 및 상품의 기술적 분석"이란 잡지에 소개되었습니다.
지표의 계산 원칙은 Double Exponential Moving Average (DEMA)와 유사합니다. "트리플 지수 이동 평균"이란 이름은 지표의 알고리즘을 그리 잘 표현하지 못합니다. 이것은 단일, 더블 및 트리플 지수 평활 평균의 고유한 혼합으로 개별적으로 각각보다 더 작은 지연을 제공합니다.
TEMA는 전통적인 이동 평균 대신에 사용할 수 잇습니다. 가격을 평활화 하는데 사용되고 또한 다른 지표를 평활화 하는데 사용됩니다.
삼중 지수 이동 평균(Triple Exponential Moving Average) 지표
계산:
먼저 DEMA가 계산된 다음 DEMA에서 가격 편차의 오류가 계산됩니다.
설명:
- err(i) - 현재 DEMA 오류;
- Price(i) - 현재 가;
- DEMA(가격, N, i) - 기간이 N인 가격 시리즈의 현재 DEMA 값입니다.
그런 다음 오류의 지수 평균 값을 추가하고 TEMA를 얻습니다.
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
설명:
- EMA(err, N, i) - err 오류의 지수 평균의 현재 값.
- EMA2(가격, N, i) - 이중 순차 가격 평활의 현재 값;
- EMA3(가격, N, i) - 삼중 순차 가격 평활의 현재 값.
