지표

트리플 지수 이동 평균(Triple Exponential Moving Average (TEMA)) - MetaTrader 5용 지표

tema.mq5 (3.29 KB)
트리플 지수 이동 평균 (TEMA) 기술 지표는 Patrick Mulloy에 의해 개발되었으며"주식 및 상품의 기술적 분석"이란 잡지에 소개되었습니다.

지표의 계산 원칙은 Double Exponential Moving Average (DEMA)와 유사합니다. "트리플 지수 이동 평균"이란 이름은 지표의 알고리즘을 그리 잘 표현하지 못합니다. 이것은 단일, 더블 및 트리플 지수 평활 평균의 고유한 혼합으로 개별적으로 각각보다 더 작은 지연을 제공합니다.

TEMA는 전통적인 이동 평균 대신에 사용할 수 잇습니다. 가격을 평활화 하는데 사용되고 또한 다른 지표를 평활화 하는데 사용됩니다.

삼중 지수 이동 평균(Triple Exponential Moving Average) 지표

삼중 지수 이동 평균(Triple Exponential Moving Average) 지표

계산:

먼저 DEMA가 계산된 다음 DEMA에서 가격 편차의 오류가 계산됩니다.

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

설명:

  • err(i) - 현재 DEMA 오류;
  • Price(i) - 현재 가;
  • DEMA(가격, N, i) - 기간이 N인 가격 시리즈의 현재 DEMA 값입니다.

그런 다음 오류의 지수 평균 값을 추가하고 TEMA를 얻습니다.

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

설명:

  • EMA(err, N, i) - err 오류의 지수 평균의 현재 값.
  • EMA2(가격, N, i) - 이중 순차 가격 평활의 현재 값;
  • EMA3(가격, N, i) - 삼중 순차 가격 평활의 현재 값.

앨리게티어(Alligator) 앨리게티어(Alligator)

앨리게이터 지표는 밸런스 라인들(Balance Lines (Moving Averages))의 조합입니다.

Average Directional Movement Index Wilder Average Directional Movement Index Wilder

와일더의 Average Directional Movement Index(ADX Wilder)는 가격의 추세가 있는지를 확인하는데 도움이 됩니다.

Variable Index Dynamic Average (VIDYA) Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

이 오실레이터는 특정 기간 동안 양의 증가의 합과 음의 증가의 합 사이의 비율을 측정합니다.

삼중 지수 평균(Triple Exponential Average (TRIX)) 삼중 지수 평균(Triple Exponential Average (TRIX))

과매수/과매도 시장 상황 오실레이터입니다. 모멘텀 지표로도 사용될 수 있습니다. 삼중의 평활은 TRIX보다 기간이 짧은 가격 움직임의 순환적인 구성 요소를 제거하는 데 사용됩니다.