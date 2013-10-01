请观看如何免费下载自动交易
三重指数移动平均线 (TEMA) 技术指标是由帕特里克·马洛开发的， 并发表在 "股票和商品技术分析" 杂志上。
其计算的原则和二重指数移动平均线 (DEMA)类似。“三重指数移动平均线”的名称并不十分正确地反映它的算法。这是单一，二重和三重指数平滑均线合一，比这三者中任何一种的滞后更小。
TEMA可以用来替代传统移动平均线。它也可以用来平滑价格数据，以及平滑其他指标。
三重指数移动平均线指标
计算公式：
首先计算DEMA，然后计算价格偏离DEMA的误差：
err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)
其中：
- err(i) - 当前DEMA误差；
- Price(i) - 当前价格；
- DEMA(Price, N, i) - 价格系列的以N为周期的DEMA的当前值。
然后添加误差的指数平均值，得到TEMA：
TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
其中：
- EMA(err, N, i) - 误差err的当前指数平均值；
- EMA2(Price, N, i) - 二重连续价格平滑的当前值;
- EMA3(Price, N, i) - 三重连续价格平滑的当前值。
Double Exponential Moving Average (DEMA)
它被用于平滑价格序列并且被直接应用在金融资产的价格图表上。分形自适应移动平均线(FrAMA)
FRAMA的优点是能跟随强趋势运动并能在价格合并时刻突然减缓。
弹性指数动态平均 (VIDYA)
该振荡器测量一段时间内正增量的和以及负增量的和的比率。三重指数平均 (TRIX)
它是关于超买超卖市场条件的振荡器指标。它也可以被用作动力指标。三重平滑用于除去价格运动周期小于TRIX周期的环状组件.