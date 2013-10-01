三重指数移动平均线 (TEMA) 技术指标是由帕特里克·马洛开发的， 并发表在 "股票和商品技术分析" 杂志上。



其计算的原则和二重指数移动平均线 (DEMA)类似。“三重指数移动平均线”的名称并不十分正确地反映它的算法。这是单一，二重和三重指数平滑均线合一，比这三者中任何一种的滞后更小。

TEMA可以用来替代传统移动平均线。它也可以用来平滑价格数据，以及平滑其他指标。

三重指数移动平均线指标



计算公式：



首先计算DEMA，然后计算价格偏离DEMA的误差：

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)



其中：



err(i) - 当前DEMA误差；

Price(i) - 当前价格；

DEMA(Price, N, i) - 价格系列的以N为周期的DEMA的当前值。

然后添加误差的指数平均值，得到TEMA：

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)



其中：

