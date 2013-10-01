代码库部分
三重指数移动平均线(TEMA) - MetaTrader 5脚本

tema.mq5 (3.29 KB)
三重指数移动平均线 (TEMA) 技术指标是由帕特里克·马洛开发的， 并发表在 "股票和商品技术分析" 杂志上。

其计算的原则和二重指数移动平均线 (DEMA)类似。“三重指数移动平均线”的名称并不十分正确地反映它的算法。这是单一，二重和三重指数平滑均线合一，比这三者中任何一种的滞后更小。

TEMA可以用来替代传统移动平均线。它也可以用来平滑价格数据，以及平滑其他指标。

三重指数移动平均线指标

计算公式：

首先计算DEMA，然后计算价格偏离DEMA的误差：

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

其中：

  • err(i) - 当前DEMA误差；
  • Price(i) - 当前价格；
  • DEMA(Price, N, i) - 价格系列的以N为周期的DEMA的当前值。

然后添加误差的指数平均值，得到TEMA：

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

其中：

  • EMA(err, N, i) - 误差err的当前指数平均值；
  • EMA2(Price, N, i) - 二重连续价格平滑的当前值;
  • EMA3(Price, N, i) - 三重连续价格平滑的当前值。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74

