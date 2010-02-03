Ставь лайки и следи за новостями
Triple Exponential Moving Average (TEMA) - индикатор для MetaTrader 5
- 6359
Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был
разработан Патриком Маллоем и опубликован в журнале "Technical Analysis
of Stocks & Commodities".
Принцип его расчета такой же, как и индикатора DEMA (Double Exponential Moving Average). Название тройное экспоненциальное сглаживание не совсем корректно отображает заложенный в нем алгоритм. Это уникальная смесь однократного, двойного и тройного экспоненциального скользящего среднего, обеспечивающая меньшую задержку, нежели каждый из них по отдельности.
Индикатор TEMA может быть использован вместо традиционных скользящих
средних. Он может быть использован для сглаживания ценовых данных и для
сглаживания других индикаторов.
Индикатор Triple Exponential Moving Average
Расчет:
Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:
err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)
где:
- err(i) - текущая ошибка DEMA;
- Price(i) - текущая цена;
- DEMA(Price, N, i) - текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.
Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:
TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
где:
- EMA(err, N, i) - текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
- EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;
- EMA3(Price, N, i) - текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.
Достоинство этого индикатора в том, что он устраняет ложные сигналы при пилообразном движении цены и помогает сохранять позицию при сильном тренде.
Библиотека MovingAverages содержит функции для вычисления различных скользящих средних.