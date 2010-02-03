Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем и опубликован в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".



Принцип его расчета такой же, как и индикатора DEMA (Double Exponential Moving Average). Название тройное экспоненциальное сглаживание не совсем корректно отображает заложенный в нем алгоритм. Это уникальная смесь однократного, двойного и тройного экспоненциального скользящего среднего, обеспечивающая меньшую задержку, нежели каждый из них по отдельности.

Индикатор TEMA может быть использован вместо традиционных скользящих средних. Он может быть использован для сглаживания ценовых данных и для сглаживания других индикаторов.



Индикатор Triple Exponential Moving Average



Расчет:

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

где:



err(i) - текущая ошибка DEMA;

Price(i) - текущая цена;

DEMA(Price, N, i) - текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)



