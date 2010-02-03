CodeBaseРазделы
Triple Exponential Moving Average (TEMA) - индикатор для MetaTrader 5

Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем и опубликован в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

Принцип его расчета такой же, как и индикатора DEMA (Double Exponential Moving Average). Название тройное экспоненциальное сглаживание не совсем корректно отображает заложенный в нем алгоритм. Это уникальная смесь однократного, двойного и тройного экспоненциального скользящего среднего, обеспечивающая меньшую задержку, нежели каждый из них по отдельности.

Индикатор TEMA может быть использован вместо традиционных скользящих средних. Он может быть использован для сглаживания ценовых данных и для сглаживания других индикаторов.

Индикатор Triple Exponential Moving Average

Расчет:

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

где:

  • err(i)  - текущая ошибка DEMA;
  • Price(i) - текущая цена;
  • DEMA(Price, N, i) - текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

где:

  • EMA(err, N, i) - текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
  • EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;
  • EMA3(Price, N, i) - текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.

Triple Exponential Average (TRIX) Triple Exponential Average (TRIX)

Это один из осцилляторов состояния перекупленности и перепроданности. Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX.

Double Exponential Moving Average (DEMA) Double Exponential Moving Average (DEMA)

Достоинство этого индикатора в том, что он устраняет ложные сигналы при пилообразном движении цены и помогает сохранять позицию при сильном тренде.

Variable Index Dynamic Average (VIDYA) Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

Данный осциллятор измеряет отношение между суммой положительных приращений и суммой отрицательных приращений за определенный период.

MovingAverages MovingAverages

Библиотека MovingAverages содержит функции для вычисления различных скользящих средних.