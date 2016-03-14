und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Perry Kaufman AMA Optimized - Indikator für den MetaTrader 4
Dies ist die letzte Version des Indikators, der auf zwei Forumsdiskussionen basiert:
Einen externen Parameter AMA_Trend_Type hinzugefügt, der die Wahl des Trend-Erfassungsverfahrens definiert.
deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. Die Empfindlichkeit der Trendermittlung wird mit den Punkten als dK*Point gesetzt.
Wenn Delta deltaAMA>dK*Point, dann ist dies der Aufwärtstrend, es wird ein blauer Punkt auf der AMA Linie angezeigt (wie in der Abbildung unten).
Wenn Delta deltaAMA<dK*Point, dann ist dies der Abwärtstrend, es wird ein roter Punkt auf der AMA Linie angezeigt .
AMA_Trend_Type gleich Null: Es wird das Array der AMA-Werte von den neuesten PeroidAMA Bars genommen und die Standardabweichung Std AMA berechnet.
Die Trendempfindlichkeit ist in Standardabweichungen eingestellt als dK*StdAMA.
If deltaAMA>dK*StdAMA, dann ist dies der Aufwärtstrend, es wird ein blauer Punkt auf der AMA Linie gesetzt.
If deltaAMA<dK*StdAMA, dann ist dies der Abwärtstrend, es wird ein roter Punkt auf der AMA Linie gesetzt.
Der Standardwert des AMA_Trend_Type = 1, dann wird die Änderung der AMA in Punkten gemessen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7385
