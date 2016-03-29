Participe de nossa página de fãs
AMA de Perry Kaufman Otimizada - indicador para MetaTrader 4
1623
Esta é a versão final do indicador com base em dois ramos do fórum:
Foi adicionado um parâmetro externo chamado de AMA_Trend_Type que define a escolha do método de detecção da tendência.
deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. A sensibilidade de detecção da tendência é definida em pontos como dK*Point.
Se deltaAMA>dK*Point, então esta é uma tendência de alta, um ponto azul será colocado na linha de AMA (como mostrado na figura abaixo).
Se deltaAMA<dK*Point, então esta é uma tendência de baixa, um ponto vermelho será colocado na linha de AMA.
AMA_Trend_Type é igual a zero: O array de valores de AMA sobre as últimas barras de PeroidAMA é obtido e o desvio padrão StdAMA é calculado.
A sensibilidade de detecção da tendência é definida em desvios padrão como dK*StdAMA.
Se deltaAMA>dK*StdAMA, então esta é uma tendência de alta, um ponto azul será colocado na linha de AMA.
Se deltaAMA <dK*StdAMA, então esta é uma tendência de baixa, um ponto vermelho será colocado na linha de AMA.
O valor padrão de AMA_Trend_Type=1, a modificação da AMA é medida em pontos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7385
