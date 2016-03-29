Esta é a versão final do indicador com base em dois ramos do fórum:

Foi adicionado um parâmetro externo chamado de AMA_Trend_Type que define a escolha do método de detecção da tendência.







AMA_Trend_Type diferente de zero: A diferença entre o valor atual de AMA (AMA[0]) e o valor de AMA quando a barra anterior (AMA[1]) é medido.



deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. A sensibilidade de detecção da tendência é definida em pontos como dK*Point.

Se deltaAMA>dK*Point, então esta é uma tendência de alta, um ponto azul será colocado na linha de AMA (como mostrado na figura abaixo).

Se deltaAMA<dK*Point, então esta é uma tendência de baixa, um ponto vermelho será colocado na linha de AMA.









AMA_Trend_Type é igual a zero: O array de valores de AMA sobre as últimas barras de PeroidAMA é obtido e o desvio padrão StdAMA é calculado.



A sensibilidade de detecção da tendência é definida em desvios padrão como dK*StdAMA.

Se deltaAMA>dK*StdAMA, então esta é uma tendência de alta, um ponto azul será colocado na linha de AMA.

Se deltaAMA <dK*StdAMA, então esta é uma tendência de baixa, um ponto vermelho será colocado na linha de AMA.







O valor padrão de AMA_Trend_Type=1, a modificação da AMA é medida em pontos.