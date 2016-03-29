CodeBaseSeções
Indicadores

AMA de Perry Kaufman Otimizada - indicador para MetaTrader 4

Visualizações:
1623
Avaliação:
(25)
Publicado:
Esta é a versão final do indicador com base em dois ramos do fórum:


Foi adicionado um parâmetro externo chamado de AMA_Trend_Type que define a escolha do método de detecção da tendência.





AMA_Trend_Type diferente de zero: A diferença entre o valor atual de AMA (AMA[0]) e o valor de AMA quando a barra anterior (AMA[1]) é medido.

deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. A sensibilidade de detecção da tendência é definida em pontos como dK*Point.



Se deltaAMA>dK*Point, então esta é uma tendência de alta, um ponto azul será colocado na linha de AMA (como mostrado na figura abaixo).


Se deltaAMA<dK*Point, então esta é uma tendência de baixa, um ponto vermelho será colocado na linha de AMA.




AMA_Trend_Type é igual a zero: O array de valores de AMA sobre as últimas barras de PeroidAMA é obtido e o desvio padrão StdAMA é calculado.

A sensibilidade de detecção da tendência é definida em desvios padrão como dK*StdAMA.

Se deltaAMA>dK*StdAMA, então esta é uma tendência de alta, um ponto azul será colocado na linha de AMA.
Se deltaAMA <dK*StdAMA, então esta é uma tendência de baixa, um ponto vermelho será colocado na linha de AMA.




O valor padrão de AMA_Trend_Type=1, a modificação da AMA é medida em pontos.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7385

