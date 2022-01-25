거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
페리 카우프만 AMA 최적화 - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 313
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이것은 두 개의 포럼을 기반으로 하는 지표의 최종 버전입니다.
- AMA Кауфмана от wellx
- The optimized variant of the Kaufman's Adaptative Moving Average by wellx - indicator for MetaTrader 4
추세 감지 방법 선택을 정의하는 AMA_Trend_Type이라고 명명된 외부 매개변수를 추가했습니다.
AMA_Trend_Type은 0이 아닙니다. AMA의 현재 값(AMA[0])과 이전 바의 AMA 값(AMA[1])의 차이를 측정합니다.
deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. 트렌드 감지 감도는 포인트 단위로 dK*Point로 설정됩니다.
deltaAMA>dK*Point이면 이것은 상승 추세이고 파란색 점이 AMA 라인에 놓이게 됩니다(아래 그림 참조).
deltaAMA<dK*Point인 경우 하락 추세이고 붉은색 점이 AMA 라인에 놓이게 됩니다.
AMA_Trend_Type은 0과 같습니다: 최신 PeroidAMA 바의 AMA 값의 배열이 취해지며 표준 편차 StdAMA가 계산됩니다.
추세 감지 감도는 dK*StdAMA로 표준 편차로 설정됩니다.
deltaAMA>dK*StdAMA인 경우 이것은 상승 추세이며 파란색 점이 AMA 라인에 표시됩니다.
deltaAMA<dK*Point인 경우 하락 추세이고 붉은색 점이 AMA 라인에 놓이게 됩니다
AMA_Trend_Type의 기본값은 1이며, AMA의 수정은 포인트로 측정됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7385
Wellx의 Kaufman 적응 이동 평균의 최적화된 변형
"누적 합계" 방법을 사용한 최적화의 예.Wellx의 Kaufman의 AMA
Kaufman의 adaptive 이동 평균의 최적화되지 않은 버전입니다.
Frama 지표
프랙탈 차원 값은 EMA와 같은 이동 평균을 작성하는 데 사용됩니다.Z-Score Calculation
라이브러리는 데이터 배열에서 최대, 최소, 보편적 평균, 표준 편차, 왜곡, 첨도 및 Z-점수의 계산을 구성하는 데 도움이 됩니다.