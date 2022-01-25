이것은 두 개의 포럼을 기반으로 하는 지표의 최종 버전입니다.

추세 감지 방법 선택을 정의하는 AMA_Trend_Type이라고 명명된 외부 매개변수를 추가했습니다.







AMA_Trend_Type은 0이 아닙니다. AMA의 현재 값(AMA[0])과 이전 바의 AMA 값(AMA[1])의 차이를 측정합니다.



deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. 트렌드 감지 감도는 포인트 단위로 dK*Point로 설정됩니다.

deltaAMA>dK*Point이면 이것은 상승 추세이고 파란색 점이 AMA 라인에 놓이게 됩니다(아래 그림 참조).

deltaAMA<dK*Point인 경우 하락 추세이고 붉은색 점이 AMA 라인에 놓이게 됩니다.









AMA_Trend_Type은 0과 같습니다: 최신 PeroidAMA 바의 AMA 값의 배열이 취해지며 표준 편차 StdAMA가 계산됩니다.



추세 감지 감도는 dK*StdAMA로 표준 편차로 설정됩니다.

deltaAMA>dK*StdAMA인 경우 이것은 상승 추세이며 파란색 점이 AMA 라인에 표시됩니다.

deltaAMA<dK*Point인 경우 하락 추세이고 붉은색 점이 AMA 라인에 놓이게 됩니다







AMA_Trend_Type의 기본값은 1이며, AMA의 수정은 포인트로 측정됩니다.