Kaufman 的 AMA, 来自 wellx
Kaufman 的 AMA, 来自 wellx - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 2680
- 等级:
-
已发布:
代码于 2005 年准备。不像原版, 动能的平滑率在此得到提升。动能值通过外部变量 G 设置 (省缺值为 2, 就像原版中一样)。有些人质疑这个数值的来历, 尽管在此它并不十分明显。
wellx 版本的主要优势在于用彩色点标识趋势。
Kaufman 的 AMA, 来自 wellx
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7378
