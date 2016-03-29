代码库部分
Kaufman 的 AMA, 来自 wellx - MetaTrader 4脚本

代码于 2005 年准备。不像原版, 动能的平滑率在此得到提升。动能值通过外部变量 G 设置 (省缺值为 2, 就像原版中一样)。有些人质疑这个数值的来历, 尽管在此它并不十分明显。

wellx 版本的主要优势在于用彩色点标识趋势。

Kaufman 的 AMA, 来自 wellx

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7378

