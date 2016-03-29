CodeBaseSeções
Indicadores

AMA de Kaufman de wellx - indicador para MetaTrader 4

O código foi elaborado em 2005. Ao contrário do original, a taxa de suavização aqui é elevada a potência. O valor da potência é definido pela variável externa G (o valor padrão é 2, como no original). Várias pessoas desafiaram a autoria deste valor, embora não seja de grande importância aqui.

A principal vantagem da versão wellx é os pontos coloridos que identificam uma tendência.

AMA de Kaufman de wellx

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7378

