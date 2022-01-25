거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
코드는 2005년에 작성되었습니다. 원본과 달리 여기에서 평활화 비율은 파워에 따라 올라갑니다. power 값은 G 외부 변수에 의해 설정됩니다(기본값은 원본과 같이 2입니다). 여기에서는 그다지 중요하지 않지만 여러 사람들이 이 값의 저작권에 대해 이의를 제기했습니다.
Wellx 버전의 주요 장점은 트렌드를 식별하는 컬러 도트입니다.
Wellx의 Kaufman의 AMA
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7378
DT_ZZ_optimized
klot이 작성한 지표 DT_ZZ의 최적화된 변형.Prototype-IX. 다중 통화 EA의 예
하나의 차트에 연결된 하나의 EA만 사용하여 12개 심볼과 4개의 차트 주기에 대해 포지션을 열 수 있는 방법을 보여줍니다.
Wellx의 Kaufman 적응 이동 평균의 최적화된 변형
"누적 합계" 방법을 사용한 최적화의 예.페리 카우프만 AMA 최적화
Kaufman AMA(Adaptive Moving Average)를 구성하는 최대 최적화 알고리즘입니다.