코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Wellx의 Kaufman의 AMA - MetaTrader 4용 지표

MetaQuotes | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
305
평가:
(18)
게시됨:
AMA.mq4 (3.31 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

코드는 2005년에 작성되었습니다. 원본과 달리 여기에서 평활화 비율은 파워에 따라 올라갑니다. power 값은 G 외부 변수에 의해 설정됩니다(기본값은 원본과 같이 2입니다). 여기에서는 그다지 중요하지 않지만 여러 사람들이 이 값의 저작권에 대해 이의를 제기했습니다.

Wellx 버전의 주요 장점은 트렌드를 식별하는 컬러 도트입니다.

Wellx의 Kaufman의 AMA

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7378

DT_ZZ_optimized DT_ZZ_optimized

klot이 작성한 지표 DT_ZZ의 최적화된 변형.

Prototype-IX. 다중 통화 EA의 예 Prototype-IX. 다중 통화 EA의 예

하나의 차트에 연결된 하나의 EA만 사용하여 12개 심볼과 4개의 차트 주기에 대해 포지션을 열 수 있는 방법을 보여줍니다.

Wellx의 Kaufman 적응 이동 평균의 최적화된 변형 Wellx의 Kaufman 적응 이동 평균의 최적화된 변형

"누적 합계" 방법을 사용한 최적화의 예.

페리 카우프만 AMA 최적화 페리 카우프만 AMA 최적화

Kaufman AMA(Adaptive Moving Average)를 구성하는 최대 최적화 알고리즘입니다.