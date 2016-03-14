Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Kaufman's AMA von wellx - Indikator für den MetaTrader 4
Der Code wurde im Jahr 2005 vorbereitet. Im Gegensatz zum Original, ist hier das Glättungsverhältnis hoch potenziert. Die Energie-variable wird durch die externe G Variable festgelegt. (der Standardwert ist 2, wie im Original) Mehrere Personen, beanspruchen die Urheberschaft dieses Wertes, obwohl er hier nicht viel von Bedeutung ist.
Der Hauptvorteil der wellx Version sind die Farbpunkte, die einen Trend identifizieren.
Kaufman's AMA von wellx
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7378
