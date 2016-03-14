Der Code wurde im Jahr 2005 vorbereitet. Im Gegensatz zum Original, ist hier das Glättungsverhältnis hoch potenziert. Die Energie-variable wird durch die externe G Variable festgelegt. (der Standardwert ist 2, wie im Original) Mehrere Personen, beanspruchen die Urheberschaft dieses Wertes, obwohl er hier nicht viel von Bedeutung ist.



Der Hauptvorteil der wellx Version sind die Farbpunkte, die einen Trend identifizieren.

Kaufman's AMA von wellx

