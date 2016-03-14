CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Kaufman's AMA von wellx - Indikator für den MetaTrader 4

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
932
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
AMA.mq4 (3.31 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Code wurde im Jahr 2005 vorbereitet. Im Gegensatz zum Original, ist hier das Glättungsverhältnis hoch potenziert. Die Energie-variable wird durch die externe G Variable festgelegt. (der Standardwert ist 2, wie im Original) Mehrere Personen, beanspruchen die Urheberschaft dieses Wertes, obwohl er hier nicht viel von Bedeutung ist.

Der Hauptvorteil der wellx Version sind die Farbpunkte, die einen Trend identifizieren.

Kaufman's AMA von wellx

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7378

T3_RSI T3_RSI

Indikator T3 RSI.

DT_ZZ_optimized DT_ZZ_optimized

Optimierte Variante des Indikators DT_ZZ von klot..

Trend Manager Trend Manager

Indikator Trend Manager.

Perry Kaufman AMA Optimized Perry Kaufman AMA Optimized

Ein maximal optimierten Algorithmus zur Konstruktion von Kaufman AMA (Adaptive Moving Average).