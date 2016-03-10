Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MA-ATR - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 880
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Balidev Software Corp
Indicador MA-ATR.
Indicador MA-ATR.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7328
MA_In_Color
Indicador MA en Color.Barra de Precio Lineal
Indicador Barra de Precio Lineal.
MACD_Divergence
Indicador MACD divergencia.MA_Alert
Indicador MA alerta.