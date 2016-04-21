und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Double Exponential Moving Average (DEMA) - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2454
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der technische Indikator Double Exponential Moving Average (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und im Februar 1994 in dem Magazin "Technical Analysis of Stocks & Commodities" veröffentlicht.
Er wird für die Glättung von Kursreihen verwendet und direkt auf den Chart eines Wertpapiers angewendet. Außerdem kann er benutzt werden um die Werte eines anderen Indikators zu glätten.
Der Vorteil dieses Indikators ist dass er Fehlsignale bei sägezahnartigen Kursbewegungen eliminiert und es ermöglicht, eine Position innerhalb eines starken Trends zu halten.
Double Exponential Moving Average Indikator
Berechnung:
Dieser Indikator basiert auf dem Exponential Moving Average (EMA). Betrachten wir den Fehler als Kursabweichung vom EMA Wert:
wobei:
- err(i) - aktueller EMA-Fehler
- Price(i) - aktueller Kurs
- EMA(Price, N, i) - aktueller EMA Wert einer Kursreihe mit Periode N.
Addieren wir den exponentiellen geglätteten EMA-Fehler zu dem EMA-Wert eines Kurses erhalten wir den DEMA:
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
wobei:
- EMA(err, N, i) - aktueller Wert der exponentiellen Glättung (EMA) des Fehlers err
- EMA2(Price, N, i) - aktueller Wert der doppelten EMA-Glättung (EMA des EMA).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/73
Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit starken Trendbewegungen zu folgen und sich in Phasen der Kurskonsolidierung entsprechend abzuschwächen.ObjChartSample
Das Script veranschaulicht die Steuerung der Charteigenschaften durch die Verwendung der Klassen der Standard Library (CChart).
TEMA kann anstelle der traditionellen Gleitenden Durchschnitte (MAs) verwendet werden. Er kann verwendet werden um Kursdaten oder andere Indikatoren zu glätten.Variable Index Dynamic Average (VIDYA)
Dieser Oszillator misst das Verhältnis aus der Summe der positiven Zuwächse und der Summe der negativen Zuwächse über eine bestimmte Periode.