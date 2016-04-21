Der technische Indikator Double Exponential Moving Average (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und im Februar 1994 in dem Magazin "Technical Analysis of Stocks & Commodities" veröffentlicht.



Er wird für die Glättung von Kursreihen verwendet und direkt auf den Chart eines Wertpapiers angewendet. Außerdem kann er benutzt werden um die Werte eines anderen Indikators zu glätten.

Der Vorteil dieses Indikators ist dass er Fehlsignale bei sägezahnartigen Kursbewegungen eliminiert und es ermöglicht, eine Position innerhalb eines starken Trends zu halten.

Double Exponential Moving Average Indikator



Berechnung:



Dieser Indikator basiert auf dem Exponential Moving Average (EMA). Betrachten wir den Fehler als Kursabweichung vom EMA Wert:

err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)



wobei:



err(i) - aktueller EMA-Fehler

Price(i) - aktueller Kurs

EMA(Price, N, i) - aktueller EMA Wert einer Kursreihe mit Periode N.

Addieren wir den exponentiellen geglätteten EMA-Fehler zu dem EMA-Wert eines Kurses erhalten wir den DEMA:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)



wobei:

