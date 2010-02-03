CodeBaseРазделы
Индикаторы

Double Exponential Moving Average (DEMA) - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Технический индикатор Двойное Экспоненциальное Скользящее Среднее (Double Exponential Moving Average, DEMA) был разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) и опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

Он предназначен для сглаживания ценовых серий и накладывается прямо на ценовой график финансового инструмента.

Кроме того, он может быть использован для сглаживания значений других индикаторов. Достоинство этого индикатора в том, что он устраняет ложные сигналы при пилообразном движении цены и помогает сохранять позицию при сильном тренде.

Индикатор Double Exponential Moving Average

Расчет:

В основе индикатора лежит экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Рассмотрим ошибку отклонения цены от значения EMA:

err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)
где:
  • err(i) - текущая ошибка EMA;
  • Price(i) - текущая цена;
  • EMA(Price, N, i) - текущее значение EMA от серии Price с периодом N.
Прибавим к значению экспоненциальной скользящей средней цены значение экспоненциальной средней ошибки и получим DEMA:
DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
где:
  • EMA(err, N, i) - текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
  • EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73

