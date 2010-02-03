Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

Это один из осцилляторов состояния перекупленности и перепроданности. Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX.

Индикатор TEMA может быть использован вместо традиционных скользящих средних для сглаживания ценовых данных и значений других индикаторов.