Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Double Exponential Moving Average (DEMA) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 8166
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор Двойное Экспоненциальное Скользящее Среднее (Double Exponential Moving Average, DEMA) был разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) и опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
Он предназначен для сглаживания ценовых серий и накладывается прямо на ценовой график финансового инструмента.
Кроме того, он может быть использован для сглаживания значений других индикаторов. Достоинство этого индикатора в том, что он устраняет ложные сигналы при пилообразном движении цены и помогает сохранять позицию при сильном тренде.
Индикатор Double Exponential Moving Average
Расчет:
В основе индикатора лежит экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Рассмотрим ошибку отклонения цены от значения EMA:
- err(i) - текущая ошибка EMA;
- Price(i) - текущая цена;
- EMA(Price, N, i) - текущее значение EMA от серии Price с периодом N.
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
- EMA(err, N, i) - текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
- EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73
Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.ObjChartSample
Скрипт иллюстрирует управление свойствами графика при помощи классов из Стандартной библиотеки (CChart).
Это один из осцилляторов состояния перекупленности и перепроданности. Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX.Triple Exponential Moving Average (TEMA)
Индикатор TEMA может быть использован вместо традиционных скользящих средних для сглаживания ценовых данных и значений других индикаторов.