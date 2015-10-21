Double Exponential Moving Average (DEMA) は、Patrick Mulloy氏によって開発され、1994年2月に雑誌"Technical Analysis of Stocks & Commodities" で取り上げられました。



これは、価格をスムージングするのに使われ、株価チャートに直接適応されます。また、他のインジケーターのスムージングにも使うことができます。

このインジケーターの優位性は、ジグザグな相場での誤ったシグナルを排除し、強いトレンドでのポジションを可能にします。

Double Exponential Moving Average Indicator



計算:



このインジケーターは指数移動平均 (EMA)に基づいています。EMAの値から価格のエラー（ノイズ）を見つける。:

err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)



ただし:



err(i) - 現在のEMAのエラー;

Price(i) - 現在の価格;

EMA(Price, N, i) - N期間EMAの値

指数移動平均エラーを、指数移動平均に追加すると、DEMAが得られます。:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)



ただし:

