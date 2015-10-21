コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Double Exponential Moving Average (DEMA) - MetaTrader 5のためのインディケータ

2015-10-21
アップデート済み:
Double Exponential Moving Average (DEMA) は、Patrick Mulloy氏によって開発され、1994年2月に雑誌"Technical Analysis of Stocks & Commodities" で取り上げられました。

これは、価格をスムージングするのに使われ、株価チャートに直接適応されます。また、他のインジケーターのスムージングにも使うことができます。

このインジケーターの優位性は、ジグザグな相場での誤ったシグナルを排除し、強いトレンドでのポジションを可能にします。

Double Exponential Moving Average Indicator

Double Exponential Moving Average Indicator

計算:

このインジケーターは指数移動平均 (EMA)に基づいています。EMAの値から価格のエラー（ノイズ）を見つける。:

err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)

ただし:

  • err(i) - 現在のEMAのエラー;
  • Price(i) - 現在の価格;
  • EMA(Price, N, i) - N期間EMAの値

指数移動平均エラーを、指数移動平均に追加すると、DEMAが得られます。:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)

ただし:

  • EMA(err, N, i) - 指数移動平均のエラーの値;
  • EMA2(Price, N, i) - 価格を2回スムージングした値

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/73

