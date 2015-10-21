無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Double Exponential Moving Average (DEMA) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2218
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Double Exponential Moving Average (DEMA) は、Patrick Mulloy氏によって開発され、1994年2月に雑誌"Technical Analysis of Stocks & Commodities" で取り上げられました。
これは、価格をスムージングするのに使われ、株価チャートに直接適応されます。また、他のインジケーターのスムージングにも使うことができます。
このインジケーターの優位性は、ジグザグな相場での誤ったシグナルを排除し、強いトレンドでのポジションを可能にします。
Double Exponential Moving Average Indicator
計算:
このインジケーターは指数移動平均 (EMA)に基づいています。EMAの値から価格のエラー（ノイズ）を見つける。:
err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)
ただし:
- err(i) - 現在のEMAのエラー;
- Price(i) - 現在の価格;
- EMA(Price, N, i) - N期間EMAの値
指数移動平均エラーを、指数移動平均に追加すると、DEMAが得られます。:
DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
ただし:
- EMA(err, N, i) - 指数移動平均のエラーの値;
- EMA2(Price, N, i) - 価格を2回スムージングした値
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/73
Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)
FRAMAには、強いトレンドの動きに従い、価格の動きが緩やかになるときに十分に速度を落とす優位性があります。Volume Rate of Change (VROC)
Volume Rate of Change (VROC) は、ボリュームのトレンドが動く方向を示します。
Triple Exponential Moving Average (TEMA)
TEMA は、従来の移動平均の代わりに利用されます。価格のスムージングやインジケーターのスムージングにも利用可能です。Variable Index Dynamic Average (VIDYA)
このオシレーターは、特定の期間における、正の増加の合計と負の増加の合計の比率を測ります。