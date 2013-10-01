请观看如何免费下载自动交易
二重指数移动均线 技术指标 (DEMA) 由Patrick Mulloy开发并且 于1994年2月发表在"股票和商品技术分析" 杂志上。
它被用于平滑价格序列并且被直接应用在金融资产的价格图表上。此外，它也可被用于平滑其他指标的数值。
这个指标的优点是它消除了锯齿价格变动时的错误信号，并允许在强趋势时保留头寸。
二重指数移动均线指标
计算公式：
这个指标基于指数移动均线 (EMA)。让我们察看价格偏离EMA值的误差：
err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)
其中：
- err(i) - 当前EMA误差;
- Price(i) - 当前价格；
- EMA(Price, N, i) - 价格系列的以N为周期的EMA的当前值。
添加指数平均误差值到价格的指数移动均值上，我们将得到DEMA：
DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
其中：
- EMA(err, N, i) - 误差err的指数均线的当前值；
- EMA2(Price, N, i) - 价格的二重连续平滑的当前值。
