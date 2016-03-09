CodeBaseSecciones
Indicadores

2Extreme4U Grid Builder - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones: 1763
1763
Ranking: (9)
(9)
Publicado:
Grid_Builder.mq4 (2.79 KB) ver
Autor: Alejandro Galindo

Indicador de 2 Extreme4U Grid Builder.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7292

