Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
2Extreme4U Grid Builder - индикатор для MetaTrader 4
- 8477
Автор: Alejandro Galindo
Индикатор 2Extreme4U Grid Builder.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7292
