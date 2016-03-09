CodeBaseSecciones
Indicadores

10 Trader de minuto - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
10Min_011a.mq4 (6.21 KB) ver
Autor: Ron T.

Indicador de trader de 10 minutos.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7232

