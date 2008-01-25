Watch how to download trading robots for free
Find us on Twitter!
Join our fan page
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
10 Minute trader - indicator for MetaTrader 4
- Views:
- 35063
- Rating:
-
- Published:
- Updated:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: Ron T
10 Minute trader indicator.
10 Minute trader indicator.
MTF_MovingAverage
Indicator MTF Moving AverageFX5 Divergence
This is indicators used divergence theory. Red arrow = sell signal and green arrow = buy signal.