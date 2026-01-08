加入我们粉丝页
Aklamavo Quarters Theory - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 51
- 等级:
-
- 已发布:
该指标实现了 "季度理论"（Quarters Theory）--一种技术分析概念，将价格走势围绕中心基准水平划分为四个季度。它设计用于多种资产类型（外汇、股票、商品等），并在图表上提供直观的季度水平。
季度理论概念：
-
基准水平：中心参考价
-
季度 1：从基准到基准的价格范围 + 季度范围
-
第 2 季度：从基数 + 季度范围到基数 + 2* 季度范围的价格范围
-
第 3 季度：从基数-季度范围到基数的价格范围
-
第 4 季度：从基数-2*季度范围到基数-季度范围的价格范围
1.灵活的基准水平计算：
-
当前每日收盘价：最新收盘价
-
前一日收盘价：昨日收盘价
-
上一周收盘价上周收盘价
-
上月收盘价上月收盘价
-
周/月开盘价：周/月开盘价
-
自定义级别：用户自定义价格水平
-
-
点数：外汇专用计量单位
-
点数：最小价格增量
-
百分比：基准水平的百分比
-
绝对值固定价格值
-
自动检测外汇和其他工具
-
针对不同的符号格式调整点数计算
-
从容应对不可用的时间框架
2.多个四分之一大小单位：
3.多资产支持：
交易应用
支撑位/阻力位
-
季度边界作为动态支撑位/阻力位
-
中线是潜在的反转点
趋势分析：
-
第 1/2 季度的价格表明看涨倾向
-
第 3/4 季度的价格表明看跌倾向
-
季度转换显示趋势变化
区间交易：
-
交易季度边界之间的反弹
-
寻找季度中点的反应
