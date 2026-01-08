代码库部分
Aklamavo Quarters Theory - MetaTrader 5脚本

Sylvester Aklamavo
该指标实现了 "季度理论"（Quarters Theory）--一种技术分析概念，将价格走势围绕中心基准水平划分为四个季度。它设计用于多种资产类型（外汇、股票、商品等），并在图表上提供直观的季度水平。

季度理论概念：

  • 基准水平：中心参考价

  • 季度 1：从基准到基准的价格范围 + 季度范围

  • 第 2 季度：从基数 + 季度范围到基数 + 2* 季度范围的价格范围

  • 第 3 季度：从基数-季度范围到基数的价格范围

  • 第 4 季度：从基数-2*季度范围到基数-季度范围的价格范围

    1.灵活的基准水平计算：

    • 当前每日收盘价：最新收盘价

    • 前一日收盘价：昨日收盘价

    • 上一周收盘价上周收盘价

    • 上月收盘价上月收盘价

    • 周/月开盘价：/月开盘价

    • 自定义级别：用户自定义价格水平




    • 2.多个四分之一大小单位：

    • 点数：外汇专用计量单位

    • 点数：最小价格增量

    • 百分比：基准水平的百分比

    • 绝对值固定价格值

    3.多资产支持：

    • 自动检测外汇和其他工具

    • 针对不同的符号格式调整点数计算

    • 从容应对不可用的时间框架

交易应用

支撑位/阻力位

  • 季度边界作为动态支撑位/阻力位

  • 中线是潜在的反转点

趋势分析：

  • 第 1/2 季度的价格表明看涨倾向

  • 第 3/4 季度的价格表明看跌倾向

  • 季度转换显示趋势变化

区间交易：

  • 交易季度边界之间的反弹

  • 寻找季度中点的反应

季度










    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/66977

