DeltaFusionLite

主要功能：



累计 Delta 值：

Net Delta：

会话重置：

平滑处理：包括 EMA 平滑处理，使 Delta 曲线更清晰、更易读。





用途：

对于希望监控订单流动态、交易量失衡以及价格与 delta 之间的背离而无需进行复杂的多时间框架计算的交易者而言，它是理想之选。它轻便、快速，专注于重要的 delta 指标。





DeltaFusion Lite 可检测到的背离示例：

看涨背离

价格创出新低，但净 Delta 显示更高的低点→抛售压力减弱，可能出现看涨反转。

价格创出新高，但净Delta 值显示出更低的高点→买盘压力减弱，可能出现看跌反转。

价格创出更高的低点，而累计 Delta 值创出更低的低点→确认看涨趋势继续。

价格大幅波动，但 Delta 值未确认 → 表明参与度低，可能出现修正。



