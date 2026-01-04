Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Canale dei prezzi - indicatore per MetaTrader 5
Pubblicati da::
Swordless 无剑
Visualizzazioni:
19
Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Si tratta di un semplice indicatore di canali di prezzo che consente all'utente di personalizzare il periodo e i colori delle linee. Spesso utilizzato nelle strategie di rottura dei canali.
Tradotto dal cinese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/zh/code/66837
