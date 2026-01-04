거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
링크
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
링크
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
가격 채널 - MetaTrader 5용 지표
- Swordless 无剑
- 5
iMACD±ATR
거래 범위로 상쇄되는 MACD는 과매수/과매도 영역과 추세를 식별하는 데 사용됩니다.ColorStochastic_HTF
스토캐스틱 오실레이터의 고전적인 변형으로, 지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하고 구름 형태로 만들어 위치를 지정할 수 있습니다.
Heikin Ashi Lines
헤이킨 아시시를 표시하는 더 간단한 방법ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.