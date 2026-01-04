Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Fiyat Kanalı - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Swordless 无剑
- Görüntülemeler:
- 19
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bu, kullanıcının dönem ve çizgi renklerini özelleştirmesine olanak tanıyan basit bir fiyat kanalı göstergesidir. Genellikle kanal kırma stratejilerinde kullanılır.
MetaQuotes Ltd tarafından Çinceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/zh/code/66837
iMACD±ATR
MACD, işlem aralığı ile dengelenerek aşırı alım/aşırı satım alanlarını ve trendi belirlemek için kullanılır.ColorStochastic_HTF
Stokastik osilatörün, gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değerde sabitleyerek yerleştirilebilen ve bulut şeklinde yapılan klasik bir çeşidi.
Heikin Ashi Lines
Heikin Ashi'yi görüntülemenin daha basit bir yoluShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.