cebe
Göstergeler

Fiyat Kanalı - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Swordless 无剑
Görüntülemeler:
19
Yayınlandı:
Bu, kullanıcının dönem ve çizgi renklerini özelleştirmesine olanak tanıyan basit bir fiyat kanalı göstergesidir. Genellikle kanal kırma stratejilerinde kullanılır.


MetaQuotes Ltd tarafından Çinceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/zh/code/66837

iMACD±ATR iMACD±ATR

MACD, işlem aralığı ile dengelenerek aşırı alım/aşırı satım alanlarını ve trendi belirlemek için kullanılır.

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

Stokastik osilatörün, gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değerde sabitleyerek yerleştirilebilen ve bulut şeklinde yapılan klasik bir çeşidi.

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

Heikin Ashi'yi görüntülemenin daha basit bir yolu

ShowMinMaxDayLevels ShowMinMaxDayLevels

The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.