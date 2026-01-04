CodeBaseSections
Indicateurs

Canal de prix - indicateur pour MetaTrader 5

Swordless
Publié par:
Swordless 无剑
Vues:
19
Publié:
Il s'agit d'un simple indicateur de canal de prix permettant à l'utilisateur de personnaliser la période et les couleurs de la ligne, souvent utilisé dans les stratégies de rupture de canal.


Traduit du chinois par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/zh/code/66837

