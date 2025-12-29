wd.Multi_ClockPrice lite!"是 "wd.Multi_ClockPrice "的精简版，可在图表上直观显示服务器时间和买入价。 它每秒与电脑时钟同步，即使在 MT5 离线时也能无缝更新。 显示实时买入价，有效满足对价格信息的需求。 在指定的子窗口中放置信息标签，并根据需要调整位置。

将所有图表符号同步到 EA 所连接图表的符号上