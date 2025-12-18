Der Bericht gruppiert nach magischer Zahl und Währung, was besonders nützlich ist, wenn Sie mehrere EAs oder Strategien in einem einzigen Konto testen.

Total P&L - Einschließlich Gewinn, Swap und Kommission

- Einschließlich Gewinn, Swap und Kommission Win Rate % - Prozentsatz der gewinnenden Trades

- Prozentsatz der gewinnenden Trades Nettopositionsgröße - Aktuelle Nettoposition aus der Historie

- Aktuelle Nettoposition aus der Historie Current Exposure - Offenes Positionsrisiko

- Offenes Positionsrisiko Bruttogewinn/-verlust - getrennte Gewinn-/Verlustsummen

- getrennte Gewinn-/Verlustsummen Gewinnfaktor - Risiko/Ertragskennzahl

- Risiko/Ertragskennzahl Gesamtvolumen - Kumulative Losgröße

Berücksichtigt automatisch ALLE magischen Zahlen (einschließlich 0)

Aggregiert alle Symbole pro magischer Zahl

Zeigt eine kombinierte Symbolliste in der Symbolspalte für jede magische Zahl

Exportiert alles in eine einzige TradingStats.csv-Datei

Einfach per Drag & Drop auf ein beliebiges Diagramm ziehen - keine Eingaben erforderlich, der Bericht wird in MQL5/Dateien/Ordner gespeichert





=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER === Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... 0 (Manual) | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ... 12345 | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ... === STATISTICS BY CURRENCY === Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... EUR | 2345.67 | 89 | 58.43 | ... GBP | 1234.56 | 56 | 62.50 | ...



