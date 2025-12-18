und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 11
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Bericht gruppiert nach magischer Zahl und Währung, was besonders nützlich ist, wenn Sie mehrere EAs oder Strategien in einem einzigen Konto testen.
- Total P&L - Einschließlich Gewinn, Swap und Kommission
- Win Rate % - Prozentsatz der gewinnenden Trades
- Nettopositionsgröße - Aktuelle Nettoposition aus der Historie
- Current Exposure - Offenes Positionsrisiko
- Bruttogewinn/-verlust - getrennte Gewinn-/Verlustsummen
- Gewinnfaktor - Risiko/Ertragskennzahl
- Gesamtvolumen - Kumulative Losgröße
- Berücksichtigt automatisch ALLE magischen Zahlen (einschließlich 0)
- Aggregiert alle Symbole pro magischer Zahl
- Zeigt eine kombinierte Symbolliste in der Symbolspalte für jede magische Zahl
- Exportiert alles in eine einzige TradingStats.csv-Datei
Einfach per Drag & Drop auf ein beliebiges Diagramm ziehen - keine Eingaben erforderlich, der Bericht wird in MQL5/Dateien/Ordner gespeichert
=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER === Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... 0 (Manual) | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ... 12345 | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ... === STATISTICS BY CURRENCY === Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... EUR | 2345.67 | 89 | 58.43 | ... GBP | 1234.56 | 56 | 62.50 | ...
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/66158
Moderner Indikator, der Ihre täglichen Handelsstatistiken direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. Verfolgen Sie Ihre Handelsleistung mit einem schönen flachen Design-Panel, das die gehandelten Lots, die Anzahl der Aufträge und den Gewinn/Verlust für jeden Tag anzeigt.Offener Handel
Diese Funktion führt die Hauptlogik der Eröffnung eines Handels aus. Sie berechnet den Eröffnungskurs, die Gewinnmitnahme und den Stop Loss auf der Grundlage der vom Benutzer angegebenen Symbolinformationen und Parameter. Bereiten Sie eine Handelsanfrage (MqlTradeRequest) mit den erforderlichen Informationen wie Symbol, Volumen, Ordertyp, Slippage, Kommentar, Magic Number usw. vor. Rufen Sie die Funktion OrderSend auf, um die Handelsanfrage zu senden und das Ergebnis zu erhalten. SetTypeFillingBySymbol-Funktion: bestimmt die Art der Auftragserfüllung (Fill oder Cancel, Immediate oder Cancel oder Return) entsprechend der Erfüllungspolitik des Symbols. GetMinTradeLevel-Funktion: Berechnet das minimale Handelsniveau auf der Grundlage des Freeze-Levels und des Stop-Levels des Symbols. Passt das Mindestniveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.