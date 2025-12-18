请观看如何免费下载自动交易
报告按神奇数字和货币分组，在单个账户中测试多个 EA 或策略时特别有用。
- 总损益- 包括利润、掉期和佣金
- 获胜率 %- 获胜交易的百分比
- 净头寸大小- 历史记录中的当前净头寸
- 当前 敞口 - 未结头寸敞口
- 毛利润/亏损- 单独的赢利/亏损总额
- 利润因子- 风险/回报指标
- 总交易量- 累计手数
- 自动包含所有神奇数字（包括 0）
- 按神奇数字汇总所有符号
- 在 "符号 "栏中显示每个神奇数字的合并符号列表
- 将所有内容导出到单个 TradingStats.csv 文件中
只需拖放到任何图表上 - 无需输入，报告将保存到MQL5/文件/文件夹 中
=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER === Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... 0 (Manual) | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ... 12345 | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ... === STATISTICS BY CURRENCY === Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... EUR | 2345.67 | 89 | 58.43 | ... GBP | 1234.56 | 56 | 62.50 | ...
