脚本

Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV - MetaTrader 5脚本

报告按神奇数字和货币分组，在单个账户中测试多个 EA 或策略时特别有用。

  • 总损益- 包括利润、掉期和佣金
  • 获胜率 %- 获胜交易的百分比
  • 净头寸大小- 历史记录中的当前净头寸
  • 当前 敞口 - 未结头寸敞口
  • 毛利润/亏损- 单独的赢利/亏损总额
  • 利润因子- 风险/回报指标
  • 总交易量- 累计手数
  • 自动包含所有神奇数字（包括 0）
  • 按神奇数字汇总所有符号
  • 在 "符号 "栏中显示每个神奇数字的合并符号列表
  • 将所有内容导出到单个 TradingStats.csv 文件中

只需拖放到任何图表上 - 无需输入，报告将保存到MQL5/文件/文件夹

=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER ===
Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ...
0 (Manual)   | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ...
12345        | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ...

=== STATISTICS BY CURRENCY ===
Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ...
EUR      | 2345.67   | 89          | 58.43      | ...
GBP      | 1234.56   | 56          | 62.50      | ...


