당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
IncMomentumOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CMomentumOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 모멘텀 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.
응용 프로그램:
매개 변수가 있는 Init () 메서드는 인디케이터의 OnInit () 함수에서 호출됩니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 기간입니다.
지표의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼;
- double aMomentum[] - 계산된 인디케이터 값이 담긴 버퍼.
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- int BarsRequiredPDIMDI() - PDI 및 MDI 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_MomentumOnArray.mq5 파일은 CMomentumOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncMomentumOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
모멘텀 보조지표는 특정 기간 동안 금융상품의 가격 변화를 측정하며 추세를 따르는 오실레이터와 선행 지표로 모두 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/650
인디케이터 ASCtrend_HTF_Signal은 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시하는 그래픽 개체의 형태로 인디케이터 ASCtrend의 추세 방향 또는 거래 신호를 표시합니다.프랙탈 다이내믹
표준 지표 프랙탈 수정
CADOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 AD(누적 분포, A/D) 인디케이터 계산을 위한 클래스입니다. 이 클래스의 사용 예시로 Test_ADOnArray 인디케이터가 첨부되어 있습니다.핀 바 찾기
인디케이터는 차트에서 가격 행동 패턴 "핀 바"를 검색하고 발견된 패턴이 있는 바에 아이콘을 표시합니다.