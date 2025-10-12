CMomentumOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 모멘텀 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.

응용 프로그램:



매개 변수가 있는 Init () 메서드는 인디케이터의 OnInit () 함수에서 호출됩니다:

int aPeriod - 인디케이터의 기간입니다.

지표의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼; double aMomentum[] - 계산된 인디케이터 값이 담긴 버퍼.

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; int BarsRequiredPDIMDI() - PDI 및 MDI 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- PDI 및 MDI 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

추가 메서드

Test_MomentumOnArray.mq5 파일은 CMomentumOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncMomentumOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

모멘텀 보조지표는 특정 기간 동안 금융상품의 가격 변화를 측정하며 추세를 따르는 오실레이터와 선행 지표로 모두 사용할 수 있습니다.