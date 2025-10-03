코드베이스섹션
지표

V그리드라인 인트라데이 X6 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
4
평가:
(16)
게시됨:
이 인디케이터는 일중 차트주기가 H6 이하인 금융 자산 차트에 6시간 단위의 세로형 시간 격자를 표시하도록 설계되었습니다(2시간 및 4시간 차트에는 표시되지 않음).

그림 1. 표시기 VGridLine_Intraday_X6

그림 1. 인디케이터 VGridLine_Intraday_X6

인디케이터의 입력 매개변수입니다:

//+----------------------------------------------+ 
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 일반 설정
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // 줄 이름
input uint WeeklyTotal=4;                       // 마크업 기록 주 수
input uint FutureTotal=1;                       // 마크업의 향후 줄 수

//---- 주간 막대 설정
input color Line_Color_W=Gold;      // 주별 라인의 색상
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;   // 주간 라인 스타일
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // 주간 선 두께
input bool SetBackground_W=true;    // 주간 라인의 배경 표시
input uint FutureTotal_W=1;        // 빈 미래 기록의 줄 수

//---- 일일 바 설정
input color Line_Color_D=Red;       // 데이 라인 색상
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;   // 요일 라인의 그림 스타일
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // 요일 선의 두께
input bool SetBackground_D=true;    // 요일 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(6시간)
input color Line_Color_D1=Gray;      // 라인 색상 6시 방향
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;    // 라인 스타일 6시간
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // 선 굵기 6시 방향
input bool SetBackground_D1=true;    // 6시 방향 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(12시간)
input color Line_Color_D2=Magenta;   // 12시 방향 선의 색상
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;    // 12시 방향 라인 스타일
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // 선 굵기 12시 방향
input bool SetBackground_D2=true;    // 12시 방향 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(18시간)
input color Line_Color_D3=Blue;      // 라인 색상 18시 방향
input STYLE Line_Style_D3=DASH_;    // 라인 스타일 18시간
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // 선 두께 18시간
input bool SetBackground_D3=true;    // 18시 방향 라인의 배경 표시

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/622

