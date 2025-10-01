거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
V그리드라인 데일리 - MetaTrader 5용 지표
이 인디케이터는 금융 자산 차트에 하루 단위의 수직 시간 격자를 표시하도록 설계되었습니다.
그림 1. VGridLine_Daily 인디케이터
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // 줄 이름 input color Line_Color=Magenta; // 선 색상 input STYLE Line_Style=SOLID_; // 라인 이미지 스타일 input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // 선 두께 input bool SetBackground=true; // 선의 배경 표시 input uint LinesTotal=10; // 기록의 줄 수 input uint FutureTotal=1; // 빈 미래 기록의 줄 수
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/618
