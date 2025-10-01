코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

V그리드라인 데일리 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
8
평가:
(18)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

이 인디케이터는 금융 자산 차트에 하루 단위의 수직 시간 격자를 표시하도록 설계되었습니다.

그림 1. VGridLine_Daily 지표

그림 1. VGridLine_Daily 인디케이터

인디케이터의 입력 매개변수:
 
//+----------------------------------------------+ 
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // 줄 이름
input color Line_Color=Magenta;              // 선 색상
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // 라인 이미지 스타일
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // 선 두께
input bool SetBackground=true;               // 선의 배경 표시
input uint LinesTotal=10;                    // 기록의 줄 수
input uint FutureTotal=1;                    // 빈 미래 기록의 줄 수

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/618

VGridLine 위클리 VGridLine 위클리

일주일 단위의 세로형 시간 그리드.

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector

A simple yet effective RSI indicator that monitors overbought and oversold conditions on any symbol and timeframe. Sends instant alerts via pop-up and mobile notifications when RSI crosses your defined thresholds.

VGridLine_Intraday X4 VGridLine_Intraday X4

4시간 단위의 세로형 시간 그리드.

Simple_Grid Simple_Grid

Simple_Grid는 가장 단순한 "그리드" EA입니다.