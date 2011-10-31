CodeBaseРазделы
cs2011 - эксперт для MetaTrader 5

Советник с Чемпионата Automated Trading Championship 2011.

Используется обычный MACD - переход через ноль и разворот сигнальной линии, агрессивное увеличение позиции до максимального лота. Оптимизирован для EURUSD H1.

Написан без использования ООП, используется стандартный индикатор MACD, других файлов не требуется.

Automated Trading Championship 2011 Winner Expert Advisor cs2011

