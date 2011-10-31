Советник с Чемпионата Automated Trading Championship 2011.



Используется обычный MACD - переход через ноль и разворот сигнальной линии, агрессивное увеличение позиции до максимального лота. Оптимизирован для EURUSD H1.

Написан без использования ООП, используется стандартный индикатор MACD, других файлов не требуется.