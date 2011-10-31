Смотри, как бесплатно скачать роботов
cs2011 - эксперт для MetaTrader 5
Советник с Чемпионата Automated Trading Championship 2011.
Используется обычный MACD - переход через ноль и разворот сигнальной линии, агрессивное увеличение позиции до максимального лота. Оптимизирован для EURUSD H1.
Написан без использования ООП, используется стандартный индикатор MACD, других файлов не требуется.
