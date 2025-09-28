Unisciti alla nostra fan page
cs2011 - sistema esperto per MetaTrader 5
Expert Advisor del Campionato di Trading Automatico 2011.
Utilizza il solito MACD - attraversamento dello zero e inversione della linea del segnale, aumento aggressivo della posizione fino al lotto massimo. Ottimizzato per EURUSD H1.
Scritto senza utilizzare OOP, utilizza l 'indicatore MACD standard e non richiede altri file.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/611
