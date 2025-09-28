CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

cs2011 - sistema esperto per MetaTrader 5

Igor Korepin
Visualizzazioni:
31
Valutazioni:
(58)
Pubblicato:
Expert Advisor del Campionato di Trading Automatico 2011.

Utilizza il solito MACD - attraversamento dello zero e inversione della linea del segnale, aumento aggressivo della posizione fino al lotto massimo. Ottimizzato per EURUSD H1.

Scritto senza utilizzare OOP, utilizza l 'indicatore MACD standard e non richiede altri file.

Campionato di trading automatico 2011 Vincitore Expert Advisor cs2011

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/611

