링크
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
자동매매 챔피언십 2011의 전문가 고문.
일반적인 MACD를 사용하여 0을 교차하고 신호선을 반전시켜 최대 로트까지 포지션을 공격적으로 늘립니다. EURUSD H1에 최적화되었습니다.
OOP를 사용하지 않고 작성된 표준 MACD 지표가 사용되며 다른 파일은 필요하지 않습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/611
힘의 균형
파워 밸런스(BOP)는 2001년 이고르 리브신이 각 캔들에서 매수자와 매도자 간의 힘의 균형을 측정하기 위해 처음 개발한 지표입니다.표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하는 테스터용 스크립트
이 스크립트는 표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하여 복잡한 사용자 정의 기준(표본 내 및 표본 외 기간, 고급 지표 및 통계 테스트 등으로 구분)에 따라 전략을 평가할 수 있는 테스터 스크립트입니다.
TrendValue
NRTR 보기로 만든 추세 표시기(닉 라이포크 후행 역방향).ColorStepXCCX
대칭 정규화 오실레이터.