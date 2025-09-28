자동매매 챔피언십 2011의 전문가 고문.



일반적인 MACD를 사용하여 0을 교차하고 신호선을 반전시켜 최대 로트까지 포지션을 공격적으로 늘립니다. EURUSD H1에 최적화되었습니다.

OOP를 사용하지 않고 작성된 표준 MACD 지표가 사용되며 다른 파일은 필요하지 않습니다.