cs2011 - Experte für den MetaTrader 5
Dies ist die Version des Expert Advisors für Automated Trading Championship 2011.
Es nutzt die Signale des Standard-MACD - Kreuzen der Nulllinie und Signallinien-Umkehr, darüber hinaus verwendet er eine aggressive Vergrößerung der Positionen bis zum maximalen Volumen. Optimiert für EURUSD, H1. Der Code wurde ohne die Verwendung von objektorientierter Programmierung geschrieben, es wird der MACD-Indikator verwendet und benötigt keine weiteren Dateien.
