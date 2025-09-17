Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Value Charts - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 56
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Value Charts è un indicatore di prezzo detrended creato da David Stendhal, che mostra gli stati di ipercomprato e ipervenduto utilizzando gli estremi di prezzo detrended.
Per una descrizione dettagliata, si veda il libro "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile" di Mark Helweg e David Stendahl, un libro molto valido.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/575
Uno strumento di monitoraggio in tempo reale per MetaTrader 5 che visualizza i principali dati finanziari, consente un rapido cambio di simbolo e liste di simboli personalizzabili. È possibile salvare e ricaricare i simboli, reimpostare gli elenchi e personalizzare i colori del testo e del pannello per un'esperienza di trading personalizzata.Tarantella
Tarantella EA: sistema di trading avanzato a griglia con capacità di copertura e integrazione del Market Profile. Utilizza il filtraggio del trend ADX, la spaziatura della griglia basata su Fibonacci e le condizioni di ingresso a più livelli (RSI/ATR/volume) per eseguire operazioni solo all'interno delle aree di valore del Market Profile. Gestione intelligente del rischio con trailing stop, trigger di pareggio e chiusura parziale della copertura.
L'indicatore mostra il prezzo corrente in un angolo del grafico.Candele lisciate HTF
Un indicatore che visualizza le candele "mediate" di un timeframe più grande su un timeframe più piccolo.