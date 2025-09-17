CodeBaseSezioni
Indicatori

Value Charts - indicatore per MetaTrader 5

Value Charts è un indicatore di prezzo detrended creato da David Stendhal, che mostra gli stati di ipercomprato e ipervenduto utilizzando gli estremi di prezzo detrended.

Per una descrizione dettagliata, si veda il libro "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile" di Mark Helweg e David Stendahl, un libro molto valido.

Indicatore dei grafici di valore

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/575

