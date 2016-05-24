StepMA Line

Mikahekinはただのインディケータのみではなく完全な分析ブロックです。バーの色はトレンドの方向を示しており、その高さはトレンドのパワーを示しています。青とマゼンタの点はそれぞれロングとショートのポジションのためのトレーリングストップのレベルを示します。

このインディケータは、金融資産の価格変動周期を測定するために設計されています。サイクル期間はオシレータの適応バージョンを作成することができます。

LeManTrendは、3期間の現在の価格と高安値に基づきてトレンド位置を決定します。