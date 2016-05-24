コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StepMA_Line - MetaTrader 5のためのインディケータ

igorad | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1233
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

igorad

StepMAは移動平均として実行されます。

売買シグナル：

  • インジケータラインの色がマゼンタから青に変わったら買います。ロングポジションはラインの色がマゼンタに変わるまで維持されるべきです。
  • インジケータラインの色が青からマゼンタに変わったら売ります。ショートポジションはラインの色が青に変わるまで維持されるべきです。

StepMA Line

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/560

StepMA_NRTR StepMA_NRTR

Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) インディケータとして作成されたStepMA 。

Mikahekin Mikahekin

Mikahekinはただのインディケータのみではなく完全な分析ブロックです。バーの色はトレンドの方向を示しており、その高さはトレンドのパワーを示しています。青とマゼンタの点はそれぞれロングとショートのポジションのためのトレーリングストップのレベルを示します。

サイクル期間 サイクル期間

このインディケータは、金融資産の価格変動周期を測定するために設計されています。サイクル期間はオシレータの適応バージョンを作成することができます。

LeManTrend LeManTrend

LeManTrendは、3期間の現在の価格と高安値に基づきてトレンド位置を決定します。