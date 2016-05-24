無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StepMA_Line - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1233
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
igorad
StepMAは移動平均として実行されます。
売買シグナル：
- インジケータラインの色がマゼンタから青に変わったら買います。ロングポジションはラインの色がマゼンタに変わるまで維持されるべきです。
- インジケータラインの色が青からマゼンタに変わったら売ります。ショートポジションはラインの色が青に変わるまで維持されるべきです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/560
