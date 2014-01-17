原作者：

Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM

Mikahekin 可以被称做是一个完整的分析模块而不仅仅是一个交易指标。蓝色和品红色圆点分别显示了多头和空头头寸的追踪止损水平。



柱形的颜色显示了趋势的方向，高度指示了趋势的强度。当柱形的颜色发生变化时即是入场时机。当颜色从红变绿时，是开多头仓位的时机。当从绿变红时，是开空头仓位的时机。