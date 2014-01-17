请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Mikahekin - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2210
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM
Mikahekin 可以被称做是一个完整的分析模块而不仅仅是一个交易指标。蓝色和品红色圆点分别显示了多头和空头头寸的追踪止损水平。
柱形的颜色显示了趋势的方向，高度指示了趋势的强度。当柱形的颜色发生变化时即是入场时机。当颜色从红变绿时，是开多头仓位的时机。当从绿变红时，是开空头仓位的时机。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/557
Fisher RVI
Fisher RVI是一个使用逆Fisher变换修正 RVI（相对活力指数）自定义指标值的振荡器。Fisher CG 振荡器
Fisher CG是一个使用逆Fisher变换修正CG Oscillator自定义指标值的振荡器。
StepMA_NRTR
StepMA作为Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) 指标。BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stop是一个趋势反转指标。