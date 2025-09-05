실제 저자:

수정자: Ronald Verwer/ROVERCOM

미카헤킨 인디케이터는 지표라기보다는 전체 분석 단위입니다. 파란색과 분홍색 점은 각각 롱 포지션과 숏 포지션의 후행 스톱 레벨을 나타냅니다.



막대의 색상에 따라 추세 방향이 결정되며, 막대의 높이에 따라 추세의 강도가 결정됩니다. 이 시스템의 진입점은 막대의 색이 변할 때 발생합니다. 빨간색에서 녹색으로 바뀌면 롱 포지션을 개시하라는 신호이고, 녹색에서 빨간색으로 바뀌면 숏 포지션을 개시하라는 신호입니다.