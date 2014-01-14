Autor real:

kharko

El i-Regression Channel genera un canal de regresión.



El Canal de regresión lineal se compone de dos líneas paralelas, situadas a la misma distancia de la línea de tendencia de regresión lineal. La distancia entre los bordes del canal y la línea de regresión es igual al valor de la desviación más alta de precio de cierre de la línea de regresión.

El indicador se implementa en dos versiones:

i-Regr_Channel_Time.mq5 - este indicador calcula el canal a partir de la fecha fijada en los parámetros de entrada;

i-Regr_Channel_Bars.mq5 - este indicador calcula el canal desde el número de barras fijada en los parámetros de entrada.

degree - grado de regresión, cambia de 1 a 61;

kstd - ancho de canal de regresión;

data - fecha de comienzo de cálculo del canal;

CountBars - el número de barras para el cálculo del canal;

Applied_price - precio aplicado;

shift - cambio de canal horizontal en las barras.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base mql4.com el 27.02.2009.

Linear Regression Channel (degree = 1):

Square (Parabolic) Regression Channel (degree = 2):

Cubic Regression Channel (degree = 3):



