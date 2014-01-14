Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-Regression Channel - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 3405
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
kharko
El i-Regression Channel genera un canal de regresión.
El Canal de regresión lineal se compone de dos líneas paralelas, situadas a la misma distancia de la línea de tendencia de regresión lineal. La distancia entre los bordes del canal y la línea de regresión es igual al valor de la desviación más alta de precio de cierre de la línea de regresión.
El indicador se implementa en dos versiones:
- i-Regr_Channel_Time.mq5 - este indicador calcula el canal a partir de la fecha fijada en los parámetros de entrada;
- i-Regr_Channel_Bars.mq5 - este indicador calcula el canal desde el número de barras fijada en los parámetros de entrada.
- degree - grado de regresión, cambia de 1 a 61;
- kstd - ancho de canal de regresión;
- data - fecha de comienzo de cálculo del canal;
- CountBars - el número de barras para el cálculo del canal;
- Applied_price - precio aplicado;
- shift - cambio de canal horizontal en las barras.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base mql4.com el 27.02.2009.
Linear Regression Channel (degree = 1):
Square (Parabolic) Regression Channel (degree = 2):
Cubic Regression Channel (degree = 3):
