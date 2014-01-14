CodeBaseSecciones
i-Regression Channel - indicador para MetaTrader 5

kharko

El i-Regression Channel genera un canal de regresión.

El Canal de regresión lineal se compone de dos líneas paralelas, situadas a la misma distancia de la línea de tendencia de regresión lineal. La distancia entre los bordes del canal y la línea de regresión es igual al valor de la desviación más alta de precio de cierre de la línea de regresión.

El indicador se implementa en dos versiones:

  • i-Regr_Channel_Time.mq5 - este indicador calcula el canal a partir de la fecha fijada en los parámetros de entrada;
  • i-Regr_Channel_Bars.mq5 - este indicador calcula el canal desde el número de barras fijada en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada de los indicadores:
  • degree - grado de regresión, cambia de 1 a 61;
  • kstd - ancho de canal de regresión;
  • data - fecha de comienzo de cálculo del canal;
  • CountBars - el número de barras para el cálculo del canal;
  • Applied_price - precio aplicado;
  • shift - cambio de canal horizontal en las barras.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base mql4.com el 27.02.2009.

Linear Regression Channel (degree = 1):

Regression Linear Channel (degree = 1)

Square (Parabolic) Regression Channel (degree = 2):

Square (Parabolic) Regression Channel (degree = 2)

Cubic Regression Channel (degree = 3):

Cubic Regression Channel (degree = 3)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/547

