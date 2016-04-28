3Parabolic System

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Indikator generiert Signale in Form von Alerts und farbigen Punkten zum Handeln.
Dieser Indikator vergleicht die Signale von drei Versionen der Parabolic SAR. Die Versionen arbeiten in unterschiedlichen Zeitrahmen: junior (Zeitrahmen des Charts), dem mittleren und dem höheren.
Die oberen und mittleren Zeitrahmen werden für die Trend-Signale des Parabolic SAR verwendet, während im Junior-Zeitrahmen eine Trendumkehr gesucht wird.
Zum Beispiel, wenn der Parabolic im oberen und mittleren Zeitrahmen steigt, während er im Junior-Zeitrahmen von "über dem Preis" auf "unter dem Preis" wechselt, dann ist das ein Kaufsignal. Ein Verkaufssignal entsteht auf die gleiche Weise.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint AlertCount=0; // Anzahl der Alertmeldungen input uint SignalBar=1; // Signal Barindex, 0 ist die aktuelle Bar //---- aktueller Zeitrahmen iSAR Indikator Parameter input double Junior_Step=0.02; // Junior iSAR Schrittweite input double Junior_Maximum=0.2; // Junior iSAR Maximum //---- mittlerer Zeitrahmen iSAR Indikator Parameter input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1; // Middle iSAR Zeitrahmen input double Middle_Step=0.02; // Middle iSAR Schrittweite input double Middle_Maximum=0.2; // Middle iSAR Maximum //---- Senior Zeitrahmen iSAR Indikator Parameter input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; // Senior iSAR Zeitrahmen input double Senior_Step=0.02; // Senior iSAR Schrittweite input double Senior_Maximum=0.2; // Senior iSAR Maximum
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/554
