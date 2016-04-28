3Parabolic System

Dieser Indikator generiert Signale in Form von Alerts und farbigen Punkten zum Handeln.



Dieser Indikator vergleicht die Signale von drei Versionen der Parabolic SAR. Die Versionen arbeiten in unterschiedlichen Zeitrahmen: junior (Zeitrahmen des Charts), dem mittleren und dem höheren.



Die oberen und mittleren Zeitrahmen werden für die Trend-Signale des Parabolic SAR verwendet, während im Junior-Zeitrahmen eine Trendumkehr gesucht wird.



Zum Beispiel, wenn der Parabolic im oberen und mittleren Zeitrahmen steigt, während er im Junior-Zeitrahmen von "über dem Preis" auf "unter dem Preis" wechselt, dann ist das ein Kaufsignal. Ein Verkaufssignal entsteht auf die gleiche Weise.





Des Indikators Eingabe-Parameter: