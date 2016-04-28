CodeBaseKategorien
Indikatoren

3Parabolic System - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator generiert Signale in Form von Alerts und farbigen Punkten zum Handeln.

Dieser Indikator vergleicht die Signale von drei Versionen der Parabolic SAR. Die Versionen arbeiten in unterschiedlichen Zeitrahmen: junior (Zeitrahmen des Charts), dem mittleren und dem höheren.

Die oberen und mittleren Zeitrahmen werden für die Trend-Signale des Parabolic SAR verwendet, während im Junior-Zeitrahmen eine Trendumkehr gesucht wird.

Zum Beispiel, wenn der Parabolic im oberen und mittleren Zeitrahmen steigt, während er im Junior-Zeitrahmen von "über dem Preis" auf "unter dem Preis" wechselt, dann ist das ein Kaufsignal. Ein Verkaufssignal entsteht auf die gleiche Weise.

3Parabolic System


Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint AlertCount=0;                             // Anzahl der Alertmeldungen
input uint SignalBar=1;                              // Signal Barindex, 0 ist die aktuelle Bar
//---- aktueller Zeitrahmen iSAR Indikator Parameter 
input double Junior_Step=0.02;                       // Junior iSAR Schrittweite
input double Junior_Maximum=0.2;                     // Junior iSAR Maximum
//---- mittlerer Zeitrahmen iSAR Indikator Parameter 
input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1;    // Middle iSAR Zeitrahmen
input double Middle_Step=0.02;                       // Middle iSAR Schrittweite
input double Middle_Maximum=0.2;                     // Middle iSAR Maximum
//---- Senior Zeitrahmen iSAR Indikator Parameter
input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12;   // Senior iSAR Zeitrahmen
input double Senior_Step=0.02;                       // Senior iSAR Schrittweite
input double Senior_Maximum=0.2;                     // Senior iSAR Maximum

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/554

Der Fisher Cyber Cycle ist ein Oszillator, der die Werte des Cyber Cycle Indikators mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.

Ergonomischer Parabolic SAR. Der Indikator selbst ist zweifarbig und er platziert bei jeder Trendwende große, farbige Punkte.

Der Fisher CG Oscillator ist ein Oszillator, der die Werte des CG Indikators mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.

Der Fisher RVI ist ein Oszillator, der die Werte des RVI (Relative Vigor Index) mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.