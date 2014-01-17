代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

3Parabolic 系统 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3013
等级:
(18)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标生成用于执行交易的信号，在图表上使用报警和彩色圆点来进行提示。

该指标比较三个版本的Parabolic SAR指标。这三个版本的Parabolic SAR指标设置在不同的时间框架上：短，中和长三个图表周期。

长期和中期时间框架被用于寻找Parabolic SAR指标的趋势信号，短期时间框架被用于定位趋势反转信号。

例如，当抛物线指标在长期和中期图表上向上运动并低于当前价格，在短期图标上它从“高于价格”转为“低于价格”，那么买入信号产生。卖出信号生成的方式类似。

3Parabolic 系统


指标输入参数：

//+----------------------------------------------+
//| Indicator input parameters                   |
//+----------------------------------------------+
input uint AlertCount=0;          // Number of submitted alerts
input uint SignalBar=1;           // Signal bar index, 0 is a current bar
//---- current timeframe iSAR indicator parameters 
input double Junior_Step=0.02;    // Junior iSAR step
input double Junior_Maximum=0.2;  // Junior iSAR maximum
//---- middle timeframe iSAR indicator parameters 
input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1; // Middle iSAR chart period
input double Middle_Step=0.02;    // Middle iSAR step
input double Middle_Maximum=0.2;  // Middle iSAR maximum
//---- senior timeframe iSAR indicator parameters
input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; // Senior iSAR chart period
input double Senior_Step=0.02;    // Senior iSAR step
input double Senior_Maximum=0.2;  // Senior iSAR maximum

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/554

Fisher Cyber Cycle Fisher Cyber Cycle

Fisher Cyber Cycle是一个使用逆Fisher变换修正 Cyber Cycle自定义指标值的振荡器。

彩色抛物线 彩色抛物线

Ergonomic Parabolic SAR. 指标本身是一个二色图形，并且在每个趋势反转位置添加大的彩色圆点。

Fisher CG 振荡器 Fisher CG 振荡器

Fisher CG是一个使用逆Fisher变换修正CG Oscillator自定义指标值的振荡器。

Fisher RVI Fisher RVI

Fisher RVI是一个使用逆Fisher变换修正 RVI（相对活力指数）自定义指标值的振荡器。