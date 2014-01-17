3Parabolic 系统

请观看如何免费下载自动交易
该指标生成用于执行交易的信号，在图表上使用报警和彩色圆点来进行提示。
该指标比较三个版本的Parabolic SAR指标。这三个版本的Parabolic SAR指标设置在不同的时间框架上：短，中和长三个图表周期。
长期和中期时间框架被用于寻找Parabolic SAR指标的趋势信号，短期时间框架被用于定位趋势反转信号。
例如，当抛物线指标在长期和中期图表上向上运动并低于当前价格，在短期图标上它从“高于价格”转为“低于价格”，那么买入信号产生。卖出信号生成的方式类似。
指标输入参数：
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input uint AlertCount=0; // Number of submitted alerts input uint SignalBar=1; // Signal bar index, 0 is a current bar //---- current timeframe iSAR indicator parameters input double Junior_Step=0.02; // Junior iSAR step input double Junior_Maximum=0.2; // Junior iSAR maximum //---- middle timeframe iSAR indicator parameters input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1; // Middle iSAR chart period input double Middle_Step=0.02; // Middle iSAR step input double Middle_Maximum=0.2; // Middle iSAR maximum //---- senior timeframe iSAR indicator parameters input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; // Senior iSAR chart period input double Senior_Step=0.02; // Senior iSAR step input double Senior_Maximum=0.2; // Senior iSAR maximum
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/554
