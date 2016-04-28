und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Hull Moving Average (HMA) - Indikator für den MetaTrader 5
Hull Moving Average (HMA), der seine Farbe ändert. HMA wird verwendet, um Ein- uns Ausstiege zu bestimmen.
Das Indikator-Prinzip ist ganz einfach: wenn der Preistrend nach oben zeigt, wird der HMA violett, nach unten rot.
Der Indikator kann seine Farbe auf der aktuellen Bar ändern, daher ist das Wesentliche nicht die Farbe sondern die Position des Preises. Ist der Preis niedriger als der Indikator, ist es wohl ein Abwärtstrend, ist er höher als der Indikator, ein Aufwärtstrend.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Hull Moving Average
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/549
