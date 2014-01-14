Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AutoTrendLinien - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Autor real:
Este indicador de tendencia genera automáticamente las líneas de canal en la dirección de la tendencia.
El indicador es muy simple, se basa en la suposición de que el precio se mueve desde la línea superior a la inferior o viceversa.
En caso de que el precio ha llegado a la línea superior y las líneas de canal se dirigen hacia arriba, deberíamos establecer una orden de venta cuando retrocede el precio desde la línea superior. Tan pronto como el precio alcanza la línea inferior del canal, deberíamos establecer una orden de compra cuando retrocede el precio. La línea media es discontinua. Si el precio se encuentra cerca de la línea media, deberíamos esperar la desviación extrema de precio hasta el nivel superior o inferior del canal.
El propio canal cambia su dirección lentamente y sin ninguna brusquedad. En caso de que el canal esté cambiando su dirección, se inicia el cambio de precio. En este momento es mejor abrir posiciones sólo desde la línea del canal opuesto en la dirección de la reversión del canal. Puede tomar algún tiempo acostumbrarse a este indicador y comprender su comportamiento. El indicador es bastante bueno y funciona con cualquier timeframe.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/530
