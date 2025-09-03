당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
선체 이동 평균(HMA) - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 61
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
색상이 변하는 선체 이동 평균(HMA)입니다. HMA는 시장 진입과 퇴장을 식별하는 데 사용됩니다.
표시기는 매우 간단하게 작동합니다. 가격이 상승하면 표시기 선이 보라색으로 표시되고, 하락하면 빨간색으로 바뀝니다.
인디케이터의 색상은 현재 막대에서 변경될 수 있으므로 인디케이터의 주요 기능은 색상이 아니라 가격 포지션입니다. 가격이 표시선 아래에 있으면 가격이 하락하는 경향이 있음을 의미하고, 가격이 표시선 위에 있으면 가격이 상승하는 경향이 있음을 의미합니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_directory\MQL5\Include에 복사해야 함)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
선체 이동 평균(선체 이동 평균)
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/549
가치 영역 되돌림 지표는 다양한 차트주기에 걸쳐 주요 거래 수준인 통제점(POC), 가치 영역 고점(VAH), 가치 영역 저점(VAL), 프로파일 고점/저점을 식별하도록 설계된 강력한 거래량 프로필 기반 도구입니다. 트레이더가 POC, 돌파 구간, 가치 영역에 대한 잠재적 되돌림 기회를 포착할 수 있도록 도와주므로 일중, 스윙 및 포지션 트레이딩에 유용합니다.AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag
오토피보 인디케이터는 지그재그 패턴을 기반으로 피보나치 레벨을 자동으로 그려주는 고급 피보나치 되돌림 도구입니다. 이 지표는 트레이더가 추세장에서 잠재적 지지선과 저항선을 빠르게 식별할 수 있도록 설계되었습니다.