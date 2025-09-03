색상이 변하는 선체 이동 평균(HMA)입니다. HMA는 시장 진입과 퇴장을 식별하는 데 사용됩니다.

표시기는 매우 간단하게 작동합니다. 가격이 상승하면 표시기 선이 보라색으로 표시되고, 하락하면 빨간색으로 바뀝니다.

인디케이터의 색상은 현재 막대에서 변경될 수 있으므로 인디케이터의 주요 기능은 색상이 아니라 가격 포지션입니다. 가격이 표시선 아래에 있으면 가격이 하락하는 경향이 있음을 의미하고, 가격이 표시선 위에 있으면 가격이 상승하는 경향이 있음을 의미합니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_directory\MQL5\Include에 복사해야 함)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

선체 이동 평균(선체 이동 평균)