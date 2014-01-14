Autor real:

kharko

i-Regression Channel gera canal de regressão.



O Canal de regressão linear é constituído por duas linhas paralelas localizadas a uma distância igual da linha de tendência de regressão linear. A distância entre as bordas de canal e a linha de regressão é igual ao valor do desvio mais alto do fechamento do preço perto da linha de regressão.

O indicador é implementado em duas versões:

i-Regr_Channel_Time.mq5 - este indicador calcula o canal a partir da data fixada nos parâmetros de entrada;

i-Regr_Channel_Bars.mq5 - este indicador calcula o canal a partir do número de barras fixas nos parâmetros de entrada.

grau - grau de regressão, muda de 1 para 61;

kstd - largura do canal de regressão;

data - data de início para cálculo do canal ;

CountBars - O número de barras para o cálculo do canal;

Applied_price - preço aplicado;

Shift - o deslocamento horizontal do canal em barras.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos do site mql4.com em 27.02.2009.

Linear Regression Channel (grau = 1):

Square (Parabolic) Regression Channel (grau = 2):

Cubic Regression Channel (grau = 3):



