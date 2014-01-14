Participe de nossa página de fãs
i-Regression Channel - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 5392
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
kharko
i-Regression Channel gera canal de regressão.
O Canal de regressão linear é constituído por duas linhas paralelas localizadas a uma distância igual da linha de tendência de regressão linear. A distância entre as bordas de canal e a linha de regressão é igual ao valor do desvio mais alto do fechamento do preço perto da linha de regressão.
O indicador é implementado em duas versões:
- i-Regr_Channel_Time.mq5 - este indicador calcula o canal a partir da data fixada nos parâmetros de entrada;
- i-Regr_Channel_Bars.mq5 - este indicador calcula o canal a partir do número de barras fixas nos parâmetros de entrada.
- grau - grau de regressão, muda de 1 para 61;
- kstd - largura do canal de regressão;
- data - data de início para cálculo do canal ;
- CountBars - O número de barras para o cálculo do canal;
- Applied_price - preço aplicado;
- Shift - o deslocamento horizontal do canal em barras.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos do site mql4.com em 27.02.2009.
Linear Regression Channel (grau = 1):
Square (Parabolic) Regression Channel (grau = 2):
Cubic Regression Channel (grau = 3):
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/547
