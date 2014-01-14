CodeBaseSeções
i-Regression Channel - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
5392
Avaliação:
(43)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

kharko

i-Regression Channel gera canal de regressão.

O Canal de regressão linear é constituído por duas linhas paralelas localizadas a uma distância igual da linha de tendência de regressão linear. A distância entre as bordas de canal e a linha de regressão é igual ao valor do desvio mais alto do fechamento do preço perto da linha de regressão.

O indicador é implementado em duas versões:

  • i-Regr_Channel_Time.mq5 - este indicador calcula o canal a partir da data fixada nos parâmetros de entrada;
  • i-Regr_Channel_Bars.mq5 - este indicador calcula o canal a partir do número de barras fixas nos parâmetros de entrada.
Parâmetros de entrada dos indicadores:
  • grau - grau de regressão, muda de 1 para 61;
  • kstd - largura do canal de regressão;
  • data - data de início para cálculo do canal ;
  • CountBars - O número de barras para o cálculo do canal;
  • Applied_price - preço aplicado;
  • Shift - o deslocamento horizontal do canal em barras.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos do site mql4.com em 27.02.2009.

Linear Regression Channel (grau = 1):

Regression Linear Channel (grau = 1)

Square (Parabolic) Regression Channel (grau = 2):

Square (Parabolic) Regression Channel (grau = 2):

Cubic Regression Channel (grau = 3):

Cubic Regression Channel (grau = 3):

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/547

