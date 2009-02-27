CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор i-Regr v2. Канал регрессии - индикатор для MetaTrader 4

Alexei Kharchenko
17392
(8)
Вторая версия индикаторов i-Regr и i-Regr H&L.

Добавил 2 параметра:

Applied_price - используемая цена для расчета канала регрессии: 0-CLOSE; 1-OPEN; 2-HIGH; 3-LOW; 4-MEDIAN; 5-TYPICAL; 6-WEIGHTED

data - вводим дату и время, с которого начинаем расчет канала регрессии. Строка в формате "yyyy.mm.dd hh:mi". Параметр bars игнорируется.

degree - изменяется от 1 до 61...

Исправил ошибку в i-Regr v2.mq4

Оценка прибыли/убытков системы по времени в трейде Оценка прибыли/убытков системы по времени в трейде

Скрипт анализирует сделки из файла отчета и собирает статистическую информацию по прибылям/убыткам по ходу трейда. Импортирует ее в Excel и строит соответствующие диаграммы.

Библиотека NeuroNet и ее интерфейс к MQL4 Библиотека NeuroNet и ее интерфейс к MQL4

Библиотека NeuroNet реализует обучение нейронной сети методом обратного распространения ошибки.

Igrok Igrok

Индикатор, облегчающий визуальное восприятие идей изложенных в книге "FOREX игра на деньги, Стратегии победы"

Правильный порядок (версия 1.0.01) Правильный порядок (версия 1.0.01)

Эксперт основан на 5 МАшках: 10-, 20-, 50-, 100-, 200- периодичностью и + ADX (основная линия)