Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор i-Regr v2. Канал регрессии - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17392
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Вторая версия индикаторов i-Regr и i-Regr H&L.
Добавил 2 параметра:
Applied_price - используемая цена для расчета канала регрессии: 0-CLOSE; 1-OPEN; 2-HIGH; 3-LOW; 4-MEDIAN; 5-TYPICAL; 6-WEIGHTED
data - вводим дату и время, с которого начинаем расчет канала регрессии. Строка в формате "yyyy.mm.dd hh:mi". Параметр bars игнорируется.
degree - изменяется от 1 до 61...
Исправил ошибку в i-Regr v2.mq4
Скрипт анализирует сделки из файла отчета и собирает статистическую информацию по прибылям/убыткам по ходу трейда. Импортирует ее в Excel и строит соответствующие диаграммы.Библиотека NeuroNet и ее интерфейс к MQL4
Библиотека NeuroNet реализует обучение нейронной сети методом обратного распространения ошибки.
Индикатор, облегчающий визуальное восприятие идей изложенных в книге "FOREX игра на деньги, Стратегии победы"Правильный порядок (версия 1.0.01)
Эксперт основан на 5 МАшках: 10-, 20-, 50-, 100-, 200- периодичностью и + ADX (основная линия)