Реальный автор:

kharko

Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.



Линейный канал регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудаленных сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.

Индикатор выполнен в двух вариантах:

i-Regr_Channel_Time.mq5 - этот индикатор делает расчет канала от фиксируемой во входных параметрах даты;

i-Regr_Channel_Bars.mq5 - этот индикатор делает расчет канала от фиксируемого во входных параметрах количества баров.

degree -степень регрессии,изменяется от 1 до 61;

kstd - ширина канала регрессии;

data - стартовая дата для расчета канала;

CountBars - количество баров для расчёта канала;

Applied_price - используемая цена;

shift - сдвиг канала по горизонтали в барах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.02.2009.

Линейный Канал Регрессии (degree = 1):

Канал квадратичной (параболической) регрессии (degree = 2):

Канал кубической регрессии (degree = 3):



