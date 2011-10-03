Ставь лайки и следи за новостями
i-Regression Channel - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
11307
Реальный автор:
kharko
Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.
Линейный канал регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудаленных сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.
Индикатор выполнен в двух вариантах:
- i-Regr_Channel_Time.mq5 - этот индикатор делает расчет канала от фиксируемой во входных параметрах даты;
- i-Regr_Channel_Bars.mq5 - этот индикатор делает расчет канала от фиксируемого во входных параметрах количества баров.
- degree -степень регрессии,изменяется от 1 до 61;
- kstd - ширина канала регрессии;
- data - стартовая дата для расчета канала;
- CountBars - количество баров для расчёта канала;
- Applied_price - используемая цена;
- shift - сдвиг канала по горизонтали в барах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.02.2009.
Линейный Канал Регрессии (degree = 1):
Канал квадратичной (параболической) регрессии (degree = 2):
Канал кубической регрессии (degree = 3):
