CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-Regression Channel - индикатор для MetaTrader 5

kharko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
11307
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

kharko

Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.

Линейный канал регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудаленных сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.

Индикатор выполнен в двух вариантах:

  • i-Regr_Channel_Time.mq5 - этот индикатор делает расчет канала от фиксируемой во входных параметрах даты;
  • i-Regr_Channel_Bars.mq5 - этот индикатор делает расчет канала от фиксируемого во входных параметрах количества баров.
Входные параметры индикаторов:
  • degree -степень регрессии,изменяется от 1 до 61;
  • kstd - ширина канала регрессии;
  • data - стартовая дата для расчета канала;
  • CountBars - количество баров для расчёта канала;
  • Applied_price - используемая цена;
  • shift - сдвиг канала по горизонтали в барах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.02.2009.

Линейный Канал Регрессии (degree = 1):

Рис.1 Линейный Канал Регрессии (degree = 1)

Канал квадратичной (параболической) регрессии (degree = 2):

Рис.2 Канал квадратичной (параболической) регрессии (degree = 2)

Канал кубической регрессии (degree = 3):

Рис.3 Канал кубической регрессии (degree = 3)

Fisher Cyber Cycle Fisher Cyber Cycle

Fisher Cyber Cycle - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.

Hull Moving Average (HMA) Hull Moving Average (HMA)

Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average, HMA), меняющая цвет.

3Parabolic System 3Parabolic System

Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от трех вариантов индикатора Parabolic SAR, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика), среднем и старшем.

Набор уровней Боллинджера Набор уровней Боллинджера

Набор уровней Боллинджера, построенный на основе универсального алгоритма усреднения.