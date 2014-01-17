代码库部分
i-Regression 通道 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
3894
(43)
原作者：

kharko

i-Regression通道生成回归通道。

线形回归通道由2条平行线构成，等距离的位于回归趋势线的两边。通道边界和回归线之间的距离等于最高收盘价和回归线之差值。

指标的应用有2个版本：

  • i-Regr_Channel_Time.mq5 - 该指标从输入参数的固定数据中计算通道值。
  • i-Regr_Channel_Bars.mq5 - 该指标由输入参数中确定的柱形数量来计算通道值。
指标输入参数：
  • degree - 回归的度，从1到61；
  • kstd - 回归通道宽度；
  • data - 通道计算开始数据；
  • CountBars - 通道计算的柱形数量；
  • Applied_price - 应用于什么价格；
  • shift - 通道的水平柱形偏移。

这个指标首先在MQL4中实现并于2009年2月27日在mql4.com的代码基地中发布。

线性回归通道(degree = 1):

线性回归通道(degree = 1)

平方 (抛物线) 回归通道 (degree = 2):

平方 (抛物线) 回归通道 (degree = 2)

立方回归通道(degree = 3):

立方回归通道(degree = 3)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/547

