i-Regression 通道
Nikolay Kositsin
3894
原作者：
kharko
i-Regression通道生成回归通道。
线形回归通道由2条平行线构成，等距离的位于回归趋势线的两边。通道边界和回归线之间的距离等于最高收盘价和回归线之差值。
指标的应用有2个版本：
- i-Regr_Channel_Time.mq5 - 该指标从输入参数的固定数据中计算通道值。
- i-Regr_Channel_Bars.mq5 - 该指标由输入参数中确定的柱形数量来计算通道值。
- degree - 回归的度，从1到61；
- kstd - 回归通道宽度；
- data - 通道计算开始数据；
- CountBars - 通道计算的柱形数量；
- Applied_price - 应用于什么价格；
- shift - 通道的水平柱形偏移。
这个指标首先在MQL4中实现并于2009年2月27日在mql4.com的代码基地中发布。
线性回归通道(degree = 1):
平方 (抛物线) 回归通道 (degree = 2):
立方回归通道(degree = 3):
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/547
平滑的ADX
平滑方式有很多种。这个指标是对标准ADX指标的平滑。Stochastic RVI
Stochastic RVI 是一个标准的随机震荡器，它应用于RVI（相对活力指数）指标而不是价格。
BrainTrend1 和 BrainTrend2
BrainTrend1 和 BrainTrend2 被放置在一个最小化的窗口中，为了从图表工作区移除过多的元素。BrainTrend1（上方的方点） 是一个基本的趋势指标，BrainTrend2（下方的圆点）是一个确认指标。Ichimoku Cloud
简单Ichimoku指标(Ichimoku Kinko Hyo) 仅包含云状图形。